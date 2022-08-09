【全程字幕】重擊！台大認定「林智堅抄襲余政煌」 核定撤銷林智堅碩士論文 @中時新聞網 ​

台大認定民進黨桃園市長參選人林智堅論文抄襲，建議撤銷學位，民眾黨新竹市長參選人高虹安9日發聲明表示，高度肯定台大決議，呼籲前新竹市長林智堅，應主動認錯負起道德責任，同時也呼籲林智堅強力推薦的沈慧虹做出回應。

針對台大認定林智堅抄襲，高虹安9日發出聲明，開頭就提到自己身為台大校友，對林智堅論文抄襲深感痛心，她指台大是台灣高等教育的標竿，對學位論文抄襲風波，自然有其認定標準。

高虹安認為，學術自由與大學自治是不容政治侵犯的底線，民進黨在論文抄襲審查的過程中，不斷把審查會主席蘇宏達扣上親國民黨的帽子，也對外放話抄襲案是政治抹黑，她並舉例，在調查過程中，沈慧虹不斷聲稱相信林智堅沒有抄襲等，這些行為可能干擾台大審查會議，相當不可取。

高也說，高度肯定台大此次能頂住政治壓力，捍衛百年校譽與學術風骨，也盼所有研究生與學者以此為鑑，抄襲他人論文的行為在學術上絕不被允許，無論當事人的社會地位、政治影響力有多高。

高虹安也向林智堅喊話，誠實是政治人物最基本的要求，應主動認錯負起道德責任，相信選民的眼睛都是雪亮的，同時呼籲由林智堅強力推薦的「智慧連線」沈慧虹，必須針對此事做回應，共同捍衛學術倫理的普世價值。