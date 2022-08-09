民進黨桃園市長參選人、前新竹市長林智堅捲入論文抄襲風波，其在台大國發所、中華大學的論文都被檢舉，台大審查委員會稍早認定林智堅論文抄襲且情節嚴重，碩士學位遭撤銷。最早揭露此事的國民黨北市議員王鴻薇9日表示，林智堅應退出桃園市長選舉，袒護林的桃園市長鄭文燦須退政壇，蔡英文總統也該公開向大眾道歉。

王鴻薇指出，看完台大記者會後有以下3點看法，首先要對台大表示敬佩之意，因為在這樣的政治壓力下，台大仍然做出捍衛校譽、捍衛台灣學術倫理的決定，應該給予一定的肯定。 王鴻薇說，第二，她要告訴林智堅及其所屬陣營，林智堅碩士論文案絕對不是「政黨之爭」，因為這陣子以來，其實有很多非屬國民黨人士或親國民黨的學者專家，都對林智堅提出質疑，「所以林智堅碩士論文不是政黨之爭，是是非之爭。」

她認為，基於政治誠信，林智堅始終否認有抄襲、不停說謊，林應該退出桃園市長選舉，而現任桃園市長鄭文燦一再幫林智堅背書辯護，作為具有高度的政治人物，鄭文燦也應該退出政壇，因為他的誠信也不再。

至於提名林智堅的民進黨主席蔡英文，她表示，蔡英文甚至還在官邸裡面舉行秘密會議，一再袒護、相挺林智堅，因此蔡英文也應該對社會大眾道歉、說明，為自己引起這麼大的震盪，造成台大必須做出斷然決定，這是多難堪的事情。