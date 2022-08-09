不管是政治或軍事，台灣現在都是全世界的焦點，享譽國際的小提琴家林昭亮返台，帶著許多國際知名音樂家來台，舉辦音樂節，要和台灣音樂學子度過一個音樂夏天，他表示，串聯國際是因為他重視台灣在國際上的地位，「台灣現在是全世界的焦點，希望世界也有多多關注台灣的文化。」

林昭亮表示，他連年舉辦音樂節，除了希望能培養下一代音樂家，同時也是希望世界能多多關注台灣的文化活動。他表示，這次有多位國際音樂家來台，每個人都要配合防疫政策，並不容易，在簽證上文化部和外交單位也幫了許多忙，才讓音樂節能順利舉行。