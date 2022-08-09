大家常說你不理財，財不理你；真的能夠使你有一筆巨額財富的往往是透過有效的理財。伴隨著年輕人普遍低薪的問題，年輕人紛紛開始尋找能夠提高業外收入的管道，而股票便是許多年輕人的理財首選方式。一名網友開心表示，經過4年漫長的時間，在除息前存到10張玉山金(2884)的股票，估計可以拿到現值1萬8左右的股息跟股利加總。

原PO總共可以拿到換算成現金約1萬8左右的投資報酬。（圖 /轉載自Dcard）

原PO在Dcard表示，自己從2018年開始買玉山金的股票，經過了4年來漫長的努力耕耘，終於在除息前存到10張玉山金的股票，估算股息可以拿到6千7，而股利可以拿到670零股，換算成現金總共獲利約1萬8左右。2018年購買的玉山金成交價為21.55元，如今已經上漲到27.55元，回頭看真的心有戚戚焉，感到非常感動，「存股的目的，不就是為了改善生活，享受人生嗎。」原PO還透露當初會選擇玉山金有3個原因，穩定配息超過10年以上、股價波動小、大方。

金融股是不錯的存股標地。（示意圖 /達志影像）

文章曝光後引起網友們一番熱議，紛紛表示一起努力，「10張之後邁向50張」，同時也恭喜原PO，四年來的努力有所回報。此外也有網友提供大家建議說，金融股一直都是不錯的存股標地，基本上都有持續10年以上的配股配息，平均也都可以拿到7至10%的報酬率。