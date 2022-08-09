響應政府綠電發展政策，中信金(2891)旗下中信銀與向陽集團旗下之向陽多元光電簽約，擔任「向陽多元漁電共生太陽能電廠」新臺幣88.8億元聯合授信案之共同統籌主辦銀行、專案財務模型統籌行、專案保險統籌行及專案帳戶管理銀行，本聯合授信案所支持的是國內最大室內型漁電共生案場，亦是今（2022）年聯貸市場漁電共生案場籌組金額最高之案場，共有18家銀行共襄盛舉，募集逾新臺幣180億元，超額認購達2倍以上，最終仍以目標金額新臺幣88.8億元完成，具指標性意義，未來可望成為臺灣室內漁電共生的標竿案場，顯示金融同業對向陽集團經營理念的支持。

向陽集團今日舉辦「向陽多元漁電共生太陽能電廠」聯合授信案記者會，中國信託銀行董事長利明(南犬)致詞時表示，漁電共生融資項目為近年綠能專案聯貸市場發展趨勢，中國信託長期關注太陽光電與離岸風電等綠能產業發展，主導綠能聯貸金額已逾新臺幣3,000億元。中國信託秉持專業能力與支持客戶成長的理念及價值，了解本聯合授信案對於向陽集團發展之重要性，與向陽集團共同努力，約兩個月即順利完成籌組。

中信銀行本次與永豐銀行、國泰世華銀行、台北富邦銀行擔任共同統籌主辦行，協助向陽集團發展光電及ESG科技養殖版圖布局，為能源轉型及地球永續投資做更多努力。向陽集團是國內首屈一指具綠能及養殖專業技術的標竿企業，於太陽能電廠領域耕耘逾10年，建造、維運太陽能電廠的經驗豐富，亦參與案場的白蝦養殖銷售，實現真正的漁電共生。向陽多元一案也成功獲得日本三井住友集團及新光鋼鐵的注資，結合合作夥伴的優勢，共同於嘉義義竹地區打造約130MW之國內目前最大室內型漁電共生案場。