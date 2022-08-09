晶鑽生醫（6815）搶攻顏值商機報捷！上半年稅後淨利1,733萬元，與去年同期相比，不僅呈現虧轉盈，也創下歷年同期次高，EPS0.81元。總經理謝佳憲指出，將乘勝追擊，以自有品牌和代理雙軌並行策略，擴大市佔率。

自主研發提美拉線材的晶鑽，自結7月合併營收為2,741萬元，累計前7月合併營收2.2億元，年成長率分別為20.55％、24.98％，該公司上半年稅後淨利1,733萬元，表現亮麗。

晶鑽表示，上半年營運耀眼，主要是去年同期遇三級警戒、比較基期低，加上今年初代理韓國肉毒桿菌第一品牌Letybo（保提拉）銷售力道良好，配合管銷費用控管得宜，帶動整體營運大幅成長。

謝佳憲指出，隨著解封措施的逐步放寬，卸下口罩機會變多，以拉提、肉毒、玻尿酸等為主的輕醫美需求明顯回溫，且跳脫年齡與性別框架的新需求持續增加。以國際經驗觀察，韓國的醫美滲透率達20％、美國約16％，日本也有11％，相較台灣的醫美滲透率僅約8％來看，仍有相當大的成長空間，因此，晶鑽將加速推廣旗下自有品牌與代理產品的銷售，以擴大市占。

展望下半年，自有品牌「MIRACLE THREAD提美拉」線材已成功進軍香港市場，海外布局效益可望逐步顯現；代理業務方面，7月初再取得瑞士玻尿酸品牌「緹奧希」（TEOSYAL RHA）於台中（含）以南的部分獨家經銷權，將拓展蘊藏旺盛消費力的中南部醫美市場，目前已經開始銷售。

謝佳憲表示，晶鑽透過自有品牌與代理並進的雙軌策略，持續布局海內外市場，多元化產品組合，增添中長期營運動能，對下半年及全年營運審慎樂觀。