台中市議員張家銨今天在市議會交通地政委員會提案，請市府公開台中市區汽車客運營運與服務評鑑計畫成果報告、紀錄及其他相關資料，供市民檢視。張家銨表示，2020年、2022年都發生公車拒載身障者案例，讓民眾質疑市政府公車評鑑的公信力，建議市府參考台北市作法，公布相關資料；藍營議員劉士州也認為，若公開供民眾檢視未違法就應公開。

台中市議會交通地政委員會今天審查議案會議，民進黨台中市議員張家銨提案要求交通局公開「台中市市區汽車客運營運與服務評鑑計畫」成果、報告、紀錄等資料，張家銨說，目前網站上僅公開近兩年的評鑑結果「摘要」，並無法呈現完整的報告及討論，根本不知道交通局於此會議中是否有真正督促業者們。

張家銨指出，過去公車拒載身障者的情事層出不窮，甚至在今年3月也遭知名口足畫家許世皇指控被拒載6次，交通局說要再要求業者檢討，並會在評鑑時處理，但民眾看到的卻是公共運輸不友善的事情不斷發生，這樣的公車評鑑實在不具有公信力，要求交通局公開所有的會議資料，以便民眾知道市府真正有想改善大眾運輸的決心。

議員劉士州也表示，若公開評鑑資料沒有違法，那就應該公開，讓市民可以檢視，也應將業者評鑑排名，補助依分數高低不同比例給予，這樣公車業者才會去要求所屬司機，提升整體公車載運品質。