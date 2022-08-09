2022金恩盃國際女網團體賽，中華隊繼首日直落三點輕鬆擊退伊朗奪勝後，昨天面對寮國又是3比0橫掃，其中擔任第1點單打的李亞芯，金恩盃處女秀僅花37分鐘便以6比0、6比1奪勝，第2點單打許絜瑜44分鐘6比0、6比0拿下確定勝利的一點，無關勝負的第3點雙打由李羽芸／楊亞依兩位18歲小將擔任，這是她倆自2018捷克世少盃世界組之後首度合體，33分鐘就以兩個6比0搞定。

李亞芯這次原本未入選金恩盃國手，因網協沒及時收到她姊姊李亞軒回傳要打金恩盃的同意書，最終由李亞芯遞補，等到發現要更正時，李亞軒表示，反正名單已經公告，就將機會讓給妹妹。

就讀國立體大四年級的李亞芯表示，賽前熱身感覺對手實力和她有不小差距，開賽後她僅揮出一拍，外加對手三記雙誤，便輕鬆拿下首局，寮國對手除了整場發出8記雙誤，面對左撇子的李亞芯的發球幾無招架之力，李亞芯開賽連贏8局後，才因自己連續失誤，讓寮國打破鴨蛋。

9日賽程結束後，迅速奪勝的中華隊5名女將仍在場上繼續練球，為隔日賽程多找點球感。

外號Tat的寮國女網隊教練表示，他們國內網球人口僅約100多人、網球場不到40面，女網選手更稀有，近一年多來3位年輕女將嶄露頭角，才有機會角逐金恩盃，不過這3位好手全都不在本屆金恩盃的寮國代表隊名單，Tat說：「排名第一的小拇指剛好骨折，排名第二的在美國比賽，排名第三的在法國比賽兼工作，三人打球費用全由寮國網協買單。」那麼國內排名第四的女將呢？教練無奈回答：「沒有第四了，全國就這三人能比賽。」

寮國報名本屆金恩盃的4名選手，Tat補充：「因為國際網總宣布金恩盃的比賽日期太過臨時，只有3周時間，國外選手無法趕回來，寮國網協只能在國內四處找人，這次金恩盃陣容第一單打過去打軟網，曾獲東南亞運動會軟網雙打銅牌，目前已投入一般職場，只好拜託她請假來比賽。第二單打是高一學生，球技雖在學校一枝獨秀，來到金恩盃卻連發球都接不回去。另兩人也是學生，程度更差，根本無法排上場。」

許絜瑜以兩個6比0完封寮國對手。（四維體育推廣教育基金會提供）

生日僅差一天的李羽芸（前）、楊亞依（後），雙打也以「雙蛋」完封寮國對手。（四維體育推廣教育基金會提供）

寮國在金恩盃史上的首戰遇到中華隊，兩隊教練賽前交換紀念品。（四維體育推廣教育基金會提供）