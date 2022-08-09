遠傳獲得2022年度「AWS Industry Solution Partner of the Year（Services）」獎項殊榮，今年Amazon Web Services（AWS）合作夥伴高峰會再次來到台灣，全方位分享最新的合作夥伴策略與願景，並再次頒發在地合作夥伴獎項，彰顯AWS攜手合作夥伴深耕台灣重點產業的決心。作為AWS進階級服務合作夥伴，遠傳以「大人物」（大數據、人工智慧、物聯網）核心技術優勢，在AWS台灣合作夥伴高峰會上獲得認可。

遠傳企業暨國際事業群執行副總經理曾詩淵表示，遠傳自2018年推行『大人物』數位創新策略以來，結合5G、雲端、資安技術與專業顧問團隊，並攜手AWS合作夥伴網路，積極應對各產業數位升級需求。其中，遠傳引進Personal Protective Equipment（PPE）個人防護設備軟體技術整合AWS Panorama的電腦視覺解決方案，能有效解決台灣百大製造業客戶所需，目前已為友達完成電子圍籬驗證，有效預防工安事件發生，未來更可將此應用延伸到零售業智慧貨架及其他產業，創造智慧應用發展共榮前景。

AWS台灣暨香港總經理王定愷表示：「AWS致力於打造一個充滿活力、快速拓展的合作夥伴網路，透過領先業界的雲端技術服務與全球資源，賦能合作夥伴創新和持續成長。在過去的12個月裡，我們很高興看到遠傳以『顧客至上』的精神，協助各行各業的客戶解決痛點並創造商業價值。我們衷心祝賀所有AWS合作夥伴獎的得獎者，在充滿不確定性的2022年仍展現佳績，未來也盼能繼續引領合作夥伴，攜手助力客戶加速創新，推動台灣數位轉型。」

遠傳為全台電信業者中第一家取得AWS Managed Service Provider（MSP）代管服務供應商專業認證，並提供Cloud Management Services（CMS）專業雲端顧問及管理服務，以及電信等級機房維運能力，並可偕同作為AWS核心級（最高級別）咨詢合作夥伴的子公司博弘雲端，共同提供企業客戶從搬遷上雲、維運管理到客製化應用創新的完整服務。