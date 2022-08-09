美國國會兩黨議員近日呼籲聯準會盡快推出數位美元，以免數位人民幣未來在全球流通威脅美元地位。眾議院金融服務委員會最快將在9月推動相關立法，但眼前聯準會仍認為數位美元尚無急迫性，打擊通膨才是當務之急。

民主黨眾議員瓦特斯（Maxine Waters）近日表示，各國爭相發展央行數位貨幣（CBDC）已形成一場「新數位資產太空競賽」。她與同屬眾議院金融服務委員會的共和黨議員席爾（French Hill）都呼籲聯準會盡快推出數位美元，但聯準會主席鮑爾卻認為，發展數位美元不應操之過急。

儘管美國總統拜登已下令相關單位研究數位美元對美國經濟成長及穩定的可能影響，但白宮至今對數位美元的構想維持中立態度，且銀行業反對聲浪不斷。

美國銀行業多半認為聯準會發行數位美元的成本龐大，遠超過數位美元帶來的優點。況且，數位美元將直接和私營銀行存款競爭，導致民眾向銀行借貸成本增加。