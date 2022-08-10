員警開8槍喝止。（翻攝爆料公社）

高雄小港分局漢民派出所員警昨日獲報有一輛可疑車輛停放在路邊，且車頭嚴重毀損，未料警方到場後駕駛不肯配合，駕駛還企圖衝撞員警，不顧警方開槍8槍喝止倒車後猛踩油門逃逸，終於在今日清晨逮到人。

警方於10日凌晨約3時50分許，在85大樓一間日租套房內逮到人，經查，嫌犯為35歲林姓男子，是名毒品通緝犯，他供稱會逃是因為怕吸毒又被逮，需被強制勒戒處分，失去自由，因此才死命脫逃，至於車輛嚴重毀損原因，他供稱是之前吸毒精神不濟，自撞牆壁所造成。

這起拒檢案就發生在9日下午2時25分許，小港分局勤務指揮中心接獲110報案，在學府路上有一輛銀色車輛，因為車頭毀損且未熄火停，相當可疑，通報轄區漢民路派出所巡邏警組副所長王學甫、警員詹易諺前往查看。不過車上1名男駕駛拒絕攔查，接著倒車逃逸，其中1名員警先徒手敲破車窗，未料車頭已經嚴重毀損的小客車依然不停下，倒車後還猛踩油門逃逸，員警見狀立刻開了8槍，但人還是逃了，並將這輛租賃車丟棄在約5公里的中智路上。

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