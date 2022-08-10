1名未滿14歲的小美（化名）於110年10月借住友人家時，遭喝醉的友人父親4度撫摸下體，經友人大聲喝斥後，還反覆為之，嚇得小美報警提告，法官依對未滿14歲之女子犯強制猥褻罪，處友人父親有期徒刑3年10月。

據判決書指出，小美（化名）因隔天要和友人一起出去玩，於110年10月放學後借住友人家，沒想到晚間10時許，友人爸爸竟喝得爛醉衝進房間，見小美趴在床上玩手機，便獸性大發，躺在小美身旁伸出狼爪，不顧小美推開、掙扎，強行撫摸小美下體，最後在友人大聲斥責，將他趕上床睡覺後才停止，沒想到他還欲求不滿，4度強行撫摸小美的下體並指侵得逞，小美嚇得和友人衝進廁所將門反鎖後，他才作罷，事後小美在父母陪同下報警提告。

友人父親於警詢時坦承不諱，但對於指侵部分他表示，當時喝太多了，神智模糊不記得自己是否有指侵小美。

法官認為，友人父親為了自己的慾念，對未滿14歲的小美性侵，經小美抗拒、女兒勸阻後，猶不知收手，仍反覆為之，且此舉動造成小美不敢去學校還因此轉學2次，儘管2方已達成和解，但小美因此事造成心理創傷嚴重，故認定其為人父親未以身作則，在女兒面前性侵他人，影響女兒未來人格發展，依對未滿14歲之女子犯強制猥褻罪，處有期徒刑3年10月，可上訴。

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