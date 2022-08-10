台人前往柬埔寨工作卻慘遭詐騙的事件頻傳，全球反詐騙協助組織成員SAMMY近日透露，一名台灣女孩被高薪工作騙到柬埔寨，但拒絕做詐騙、賣淫，在當地被轉賣4次，被性侵也抵死不從，7天內遭侵犯9次，每次都被集團成員電擊、打得全身是血，救援組織得知她受困位置想救也難，門口都有警衛持搶駐守。

民間非營利組織「全球反詐騙協助組織」成員SAMMY日前在節目《驚爆新聞線》揭露柬埔寨詐騙集團的殘忍手段，像是一名台灣女孩從菲律賓被高薪工作騙去柬埔寨，集團要她做詐騙、賣淫都遭拒絕，因此在7天內被轉賣4次，期間這名女孩更遭詐騙集團成員9次侵犯。

一名台灣女孩被騙受困柬埔寨，遭詐騙集團虐打、電擊，只能求助救援組織救她出去。(翻攝自YouTube)

SAMMY指出，集團成員為了要這位台灣女孩乖乖聽話照做，只給洗冷水澡，不給食物吃，還不斷電擊、猛踢她的頭，每次都打到全身是血才停手，甚至拿走她帶去的憂鬱症藥物，讓她陷入恐慌，崩潰的她只能在IG發文求助「我人快瘋了！」雖然救援組織多次營救，但無奈她不斷被轉賣，門口又有持槍警衛在，困難重重，所幸這名台灣女孩最後成功獲救，脫離地獄。

這名台灣女孩在IG發文被虐打、性侵，又沒水沒食物，快被逼瘋。(翻攝自YouTube)

律師呂秋遠也指出，收到多名被騙而受困柬埔寨的台灣人向他私訊求助，直言當地警察和黑道勾結，有人報警就立刻回報給詐騙集團，反而遭到更嚴重的虐打，加上台灣與柬埔寨政府關係差，因此最安全的脫困方法是家人去當地，透過台灣駐越南辦事處找信得過的華裔警察，一手交錢一手交人，「去到那裡就是奴隸，沒有尊嚴、人權，只能等贖金到，或是突然消失在這個世界。」