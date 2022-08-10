知名整型醫師陳威宇2019年為30歲湯姓男子進行隆鼻手術，湯因麻醉發生異狀送醫不治，湯男胞姊一度召開記者會淚控醫護手術草率；台北地檢署認為當時為湯男麻醉的蕭姓女護理師並非醫師，卻在手術中執行氣管內管置入的醫療行為，10日依違反《醫師法》起訴蕭女，另陳威宇則依過失致死罪偵辦。

據調查，2019年3月4日，湯男花14萬元到陳男的醫美診所進行隆鼻手術，當天下午1時許，陳男進行隆鼻手術時，蕭女則負責完成氣管內管置入的醫療行為，不久湯男發生異狀，立即被送醫急救，不過到院前已無生命徵象，搶救至隔天凌晨不治。台北市衛生局將全案移送北檢偵辦。

事後湯男胞姊指控，當時陳男說當天中午手術過程順利，結束後弟弟突然叫不醒，體溫過高，便先急救，而她直至下午4時30分才接獲診所告知弟弟「心律不整」送醫，但醫院表示弟弟到院前已心跳停止。

湯男胞姊質疑醫美診所應有認知惡性高熱的致死率達80％，即時注射藥劑「Dantrolene」才可讓致死率降至5％，質疑醫師為何沒有備置，浪費1個小時的寶貴救援時間。

檢方調查時，陳男辯稱，手術前有進行健檢與評估，死者也稱沒有病史，且有事先告知麻醉風險，該做的都已做。蕭女則稱自己有證照，手術前有評估，僅負責麻醉。

但檢方認定，湯男進行隆鼻手術需全身麻醉，麻醉過程中的氣管內管置入，因具有相當程度的危險性，應由醫師親自操作，蕭女不具醫師資格，卻執行氣管內管置入的醫療行為，涉嫌違反《醫師法》，依法起訴蕭女。