62歲港星何家勁1993年以電視劇《包青天》飾演展昭一角備受關注，他以正義形象和帥氣外型，還擁「最帥展昭」稱號，何家勁2013年演出電視劇《新燕子李三》後，就淡出娛樂圈改從商，粗估至少有上億身家，不過親民的何家勁也不吝嗇在社群網站和粉絲互動，他就曬出路邊賣串燒影片，開心喊：「開攤了！」

何家勁日前在抖音上傳短片，身穿無袖上衣、在路邊烤串燒，熟練地料理食材，動作浮誇又逗趣，並開心喊著：「開攤了！」只見何家勁手臂肌肉結實、外型年輕，臉上沒有太多歲月痕跡，完全不像已62歲。

何家勁曬路邊賣串燒影片，開心喊：「開攤了！」（圖／取材自何家勁抖音）

雖然何家勁淡出娛樂圈、沒有演藝作品，不過轉行從商的他，在大陸經營健康食品生意，推出個人品牌「勁家莊」，生意做得有聲有色，粗估至少有上億身家，何家勁也特別拍片感性說：「很多朋友問我，『這些年你到底去哪裡了？』其實，我一直沒有離開你們，我這10年時間都花在我自己的工廠、勁家莊」。

何家勁除了事業受矚目外，感情世界也是外界焦點，他過去和高金素梅有一段情，兩人一度論及婚嫁，但最後仍分手，還傳聞何家勁和高金素梅有「60歲之約」，若到了該年紀雙方仍還沒結婚就在一起共度餘生，不過這則被高金素梅否認，強調只是玩笑話。