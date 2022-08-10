民進黨台北市長參選人陳時中競選團隊內部出現整合問題，立委吳思瑤和英系之間互相競爭選戰主導權，未來恐成選戰破口。國民黨台北市長參選人蔣萬安今表示，民進黨派系把陳時中當傀儡，陳時中很像演員，把派系要的東西演出來，沒有自己的想法。

蔣萬安今天上午參加萬華雙福宮愛心物資發放活動表示，陳時中之前都誇口說他很有領導力，現在很像吹牛，選舉才剛開始，民進黨派系把陳時中當傀儡，舉例來說，陳時中臉書用字遣詞與陳本人差很多，看出來小編寫好陳時中當演員，把派系要的東西演出來，好像沒有什麼自己的想法。

近來陳時中搶先機針對內湖交通提出解方，台北市副市長黃珊珊擁有行政資源，昨與台北市交通局一起開記者會回擊，外界認為蔣萬安反而被弱化。

蔣萬安對此強調，他很早就針對內湖交通提出3層面4方向方案，從時間、空間、運具，最重要管理、建設並重，務實面對內湖交通問題解決，只要有心提出具體政策，評估相關可行性、財務狀況，都可盡全力幫助台北市民解決問題。

蔣萬安也批評，民進黨中央打無限資源戰爭，有600元工讀費，他會積極勤走，爭取市民認同，他最大資源是市民對他的信賴與支持，支持與鼓勵也是他每天奮鬥的大力丸。