內湖交通成為台北市長選戰攻防焦點，台北市副市長黃珊珊9日批評民進黨參選人陳時中提出的解方無效，陳時中（中）9日出席「內科園區產業後援會」成立大會時回應，黃珊珊帶著市府局處說已經評估過、不可行，雖然他不清楚到底是指哪一項不可行，但他是負責任地把地點找出來、把未來方向找好，相信主事者都要為成功找方法，不要為失敗找理由。（張鎧乙攝）

台北市長選戰聚焦內湖交通問題，民進黨台北市長參選人陳時中節目上酸國民黨台北市長參選人蔣萬安還在找路，蔣萬安今受訪表示，自己是要找出讓台北未來發展更好的道路，而陳時中卻連買疫苗的路都找不到。而被陳酸「沒政見」，蔣萬安則表示，自己早就提出政見，並酸陳時中可能活在自己的世界裡面。

蔣萬安今出席龍城市場中元普渡，活動前受訪表示，他是要找出讓台北未來發展更好的道路，而陳時中卻連買疫苗的路都找不到現在，大家只看到陳時中從指揮中心落跑；他更說，陳時中最近都不在狀態中，發言和政策讓人摸不著頭緒。

另蔣也提及，陳時中說要補助農民電風扇，但在戶外怎麼插電，這完全不了解基層百姓的需求，大家都知道農民現階段需要的是協助改善產銷的通路，但是陳時中只在乎是不是怕熱，真的應該要走入基層，了解百姓的心聲。

另外，陳時中在專訪酸說蔣萬安跟黃珊珊都沒有提出政見，蔣萬安表示，他很早就提出，包含內湖交通的改善政見、育兒政見，希望能夠將5歲的孩童納入義務教育的範疇，以及透過未來補助的方式，拉近公私立幼兒園的收費差距；還有包括對於長照、都市更新、成立青年事務局等，都是很具體的政見。「陳時中可能活在自己的世界裡面，還是要多了解一下市政，以及市民的需求。」

而針對內湖的交通，講稱自己很早就提出「三個層面四個解方」，從「時間、空間、運具」，還有長期怎麼樣積極尋求新的聯外道路，來改善內湖交通的問題。蔣也認為，這要回到專業，實際在地方了解在地民眾遇到的困難，才能很實際的提出真正的解決方案出來。