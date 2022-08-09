自前衛福部長陳時中得償所願參選台北市長以來，其對台北市政的關注熱情，遠低於其對拋出政治議題的狂熱程度，也才會選在共軍實彈演習的關頭「哪壺不開題哪壺」，猛然拋出當選成立「國際事務局」的政見，藉此見縫插針炒熱選情的動機不難猜見，如此充滿「政治需求」、「即興式」的政見在過往政客參選過程中並不稀有，而陳時中援用這種老套打選戰，實則再度暴露其對台北市政空心本質。

根據陳時中的說法，成立國際事務局乃因台北作為首都，須跟隨國際脈動，積極與其他城市往來，組成城市外交隊；陳還冷不防地還加上「掙脫世界長久受限『一中』敘事的思考框架」一句。教人納悶的是，不過地方政府成立一個「小局處」，陳時中也能扯上「大中國」，未免小題大作。

有關成立新局處一事，表面看來只要在《地方行政機關組織準則》規定不超過32個局處的法定範圍內，並無不妥。然而，問題出在法律規定機關數量的上限太多，導致許多縣市長在任內拼命成立新局處，或藉此擴充員額滿足政治利益分配，或許以首長位置進行選舉酬庸；而成立新局處的業務，如果不是早在舊有局處的科室層級中承辦已久，就是採取「因人設事」的做法，承辦諸多虛耗公務預算的活動業務，再包裝成「創新業務」欺騙民眾。

也因此，才會產生明明中央都在推動組織改造，地方卻是還有餘裕機關可以填充虛浮業務與冗員的怪象。然而因為地方政府在憲法地方自治的保障下，得以高舉自主組織權的大旗，大量成立這些毫無核心職能，產生功能不彰、績效不佳的小局處，好讓當選的首長們方便安插人事進行酬庸，此事早已見怪不怪。

上述問題陳時中豈會不知?，但對陳而言，其考慮的根本不是組織調整後，中央與北市府的業務窗口對應合理性，那怕現在北市府也早有與外交、國貿等接應的業務機關，而是為了選舉，拚了命也要湊出一個新局處出來充數了事。

說穿了，陳時中話的前段都是為了後段「一中」二字鋪陳，而不是在參選前就已規劃要設立國際事務局，完全是選戰期間巧遇共軍演習，進而見獵心喜，欲將市政問題無限上綱到兩岸問題，堅壁清野式地綁架每一張綠營偏好的選票，好在北市三角督僵持局面中求得靠基本盤當選的最大可能。

陳時中冒出來的國際事務局，本質上就是繼2020總統大選民進黨大賣「芒果乾」得逞後，全黨遭遇縣市首長選情低迷之際，卻遇裴洛西訪台如此千載難逢的機遇，趁機將芒果乾更新為2.0版的又一選舉力作，連是什麼政見都談不上。陳時中再不努力惡補台北市政，老想靠炒話題打選戰，恐怕「空心中」的標籤將被貼上而難以撕除。（作者為自由撰稿者）

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※