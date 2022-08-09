民進黨台北市長參選人陳時中7日拋出內湖交通4解方，3項為中央高公局管轄，高公局更替陳時中撐腰，強調8年間北市府沒有提出申請。對此黃珊珊今日大動作找來交通局長陳學台召開臨時記者會，打臉高公局及陳時中，表示台北市政府沒有申請，是因為增設匝道是無效的計畫，高速公路無法消化下班車流量，才會從高速公路一路塞到平面，痛批批陳時中「別畫大餅」。

黃珊珊表示，內科近年來發展相當蓬勃，從業人員從2006年的8萬9千人增加到2019年16萬6千人，是都市計畫問題，導致交通出現雍塞，另高公局稱北市府從未申請過增加匝道，黃珊珊則表示，，「我懷疑陳時中根本沒有到現場看過」，內湖交通不是增設閘道問題，而是高速公路源頭就阻塞，下班車流上不了高速公路，回堵到平面道路，上閘道還要等紅路燈管制，源頭不解決，設再多匝道也沒用。

陳學台則補充，內科下班時間，大量車流從內湖區堤頂大道跟舊宗路要上汐五高架高速公路，但因為高速公路本就塞車，所以平面車流上不去導致回堵。北市交通局曾於7月28日與高公局召開會議，申請延伸國道路肩長度，高公局僅同意延伸200公尺，並強調若再延長，恐會造成會車車禍，會更加重塞現象。

另外增設匝道還涉及土地徵收問題，例如陳時中提及行善路新增北進南出的匝道，但該處南側是金豐街，北側緊鄰民房，土地徵收取得會是很大的問題。

至於新闢堤頂大道至塔悠路的地下道，在符合相關道路設計及坡道規定下，進出口的道路節點將不符合交通需求容量，使分流效果大打折扣，因此評估此方案也不可行。

黃珊珊協同交通局長一同炮轟，並以交通專業說明陳時中的短、中期政策不可行，黃珊珊表示，中期交通解方在於捷運建設，至於交通部3月已核定汐東線綜合規畫，但沒下文是因基隆輕軌的問題，交通部希望聯合在一起，由新北市接手，目前都還沒環評、細部計畫，所以是「基隆輕軌卡住汐東線，汐東線也卡住民生汐止線」。並炮轟是中央問題，呼籲勿再有選舉考量。