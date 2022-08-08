楊植斗至地檢署按鈴提告陳時中團隊。(取自直播)

【LIVE直播】楊植斗爆陳時中花錢聘請走路工遭反駁 至地檢署按鈴提告

國民黨副發言人楊植斗昨(7日)在臉書揭露，在台北科技大學的學生臉書社團內，出現一則替民進黨台北市長參選人陳時中後援會造勢的工讀資訊，2小時600元，但該訊息遭陳的競選團隊駁斥是假訊息。不過，楊和發文者聯繫後，確認此事為真，因此於今(8日)上午9時許赴台北地檢署按鈴提告陳團隊賄選。

台北市議員參選人楊植斗告發陳時中競選團隊賄選。（林偉信攝）

台北市長參選人陳時中造勢活動，疑似有發放走路工的情形，雖然陳的陣營駁斥是「假消息」，但台北市議員參選人楊植斗和發出打工資訊的李小姐透過line聯繫後，楊認為原先的確有此活動，最後因故取消，該打工活動並非「假訊息」，楊前往前往地檢署按鈴提告陳時中競選團隊賄選，請陳時中團隊好好向台北市民解釋。

楊植斗說，他掌握與關鍵人物李小姐的錄音檔及相關資料，可以證明陳時中競選團隊以高於一般行情的價格招攬走路工，涉及賄選，他提供資料給檢方對陳時中等人進行告發。

根據楊植斗今出示的一段錄音檔內容，該名PO文者提到，「現場領錢」、「對壓，就是造勢，所以要去歡呼、拍手」。

不過，該則徵工讀生的消息被陳時中競選團隊發言人莊瑞雄駁斥是假的，他表示，經查證PO文的人並非後援會幹部，陳時中從7月17日被黨徵召參選至今已有20天，所有組織行程場子都很熱，沒有動員這回事。