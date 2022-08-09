林智堅的台大碩士學位今（9）日被宣布撤銷，此消息一發出，立刻引起各界議論。民進黨台北市長參選人陳時中今日對此表示，「學術倫理是一件專業的事情，專業的事情就在體制內解決」，民進黨前立委林濁水大讚陳時中「在陰謀論中四平八穩」，引發討論。

陳時中今日下午出席「陳時中競選市長內科園區產業後援會成立大會」前接受媒體聯訪時，被問及林智堅論文案時，他坦言「學術倫理是一件專業的事情，專業的事情就在體制內解決」，林濁水就在臉書上表示陳時中此舉，「在上上下下一片焦慮和陰謀論中，卻四平八穩，很不簡單」，此篇文章一發出，也引起許多網友討論。

有網友認為「對，體制內解決。校務、法院」、「林智堅就是在體制內想辦法拖延和提出申訴就ok啦」、「民進黨花了整個月，上下都在為總統圈定的市長候選人脫罪，這下可沒戲唱了」，但也有網友不認同「翻譯：火不要再往上燒了」、「心越黑，越冷靜」。