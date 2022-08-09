台大認定前新竹市長林智堅國發所碩士論文抄襲，中廣董事長趙少康今批「林智堅就是抄襲仔」，必須為欺瞞國人退選桃園市長；也籲台大除應即撤銷林碩士學位，也要追究指導教授陳明通放任門生抄襲、還3次發文意圖掩蓋事實責任。

趙少康認為，陳明通若知廉恥，就主動請辭台大教職，若不願主動請辭台大教職，台大校方應該移送教師評審委員會處理；蔡英文總統也必須為護航林智堅公開道歉，並拔掉陳國安局長職位。

趙少康表示，政治人物首重誠信，學術首重良心，林智堅論文抄襲被爆料後，不斷硬抝、撇責，甚至要論文被抄襲余正煌吞下抄襲論文汙名，既不誠信也沒良心；但民進黨仍全力為林護航，現在一切終水落石出。

趙少康說，台大在民進黨「全黨護一人」龐大政治壓力下，仍全力捍衛台灣最高學術殿堂的校譽及倫理，不辱「傅鐘」精神；但面對這起重大醜聞，民進黨一定會以「政治操作」指控台大決議，請蔡英文總統跟林智堅不要再做困獸之鬥。

林智堅律師黃帝穎指控台大是想轉移中共軍演焦點，趙少康表示，黃的說法真是頭腦不清，北京當局會希望對台文攻武嚇時被轉移焦點？所以實情顯然是民進黨想轉移焦點。