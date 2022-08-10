正基(6546)7月合併營收為3.28億元，即便在基期營收墊高，仍較去年同期成長0.56％，且已連續24個月單月營收保持年增率正成長的態勢；累計前7月合併營收為24.44億元，年增率41.47％。

正基表示，雖7、8月為歐美主要客戶暑假、工作天數較短，影響拉貨動能較上月減緩，然在利基型車用電子、醫療、工控等應用的產品需求持續增量，以及料況供應穩健、物流順暢下，良好的出貨表現，挹注正基7月營收仍逆勢繳出年增率正成長的成績單。正基積極布局利基型市場的客戶拓展更多產品應用，隨著主要客戶的需求自今年第二季起逐步增量，不僅拉升自有品牌「AMPAK」AIoT無線網通模組產品的市場占有率，同時也藉以優化公司產品結構，精進公司整體毛利率表現，讓正基在面對通貨膨脹與升息壓力、消費性電子產業需求減緩疑慮等的挑戰下，營運仍有不俗表現。

根據國外Verified Market Research最新報告指出，全球Wi-Fi 6市場規模主要受惠於智慧城市的發展，對高速互聯網和廣泛網絡覆蓋需求的增加為整體市場增長增添了動力，預期從2022年起將以年複合成長率13.06％的速度成長，至2030年將達美金326億元，良好的市場成長前景，對正基自有品牌「AMPAK」AIoT無線網通模組產品帶來有利的業務拓展空間。正基進一步表示，截至6月底，產品採用較高階製程之Wi-Fi 6相關晶片的比重，較去年增加10個百分點至40％，優於以成熟製程生產之Wi-Fi 5相關產品，公司也已明顯感受到更多不同產業客戶積極與正基洽談未來訂單合作的機會，正基將隨著Wi-Fi 6技術滲透率持續提升，助力正基保持良好的訂單能見度。

展望第三季，從目前正基在手訂單來看，OTT STB、IP Cam等業務持續保持良好的出貨表現，穩健奠定公司營收規模的基礎，而利基型包括車用電子、醫療、工控等客戶的拉貨需求則有明顯提升，有助於正基第三季營運保持良好的成長動能。正基將致力於研發小型化無線模組(SiP)、物聯網(IoT)相關產品及穿戴式裝置設計等，以最短的時間整合相對應的無線模組，發揮快速、彈性的產品規劃、設計與可量產性，提供客戶完整軟硬體全套設計方案，並達成客戶產品專有的客製化要求，正基仍持續強化自有品牌「AMPAK」於利基型AIoT無線通訊模組市場的接單動能，同時優化產品組合結構，以期效益展開，在手訂單持續推進量產時程，將有望為下半年營運添動能。