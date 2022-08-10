天氣越來越熱，出門沒多久就汗流浹背，但睡覺時若也狂冒汗，可能是身體警訊。台灣一名護理師近日分享案例，一名患者每次早上起床時，就會發現床單溼一片，還被人誤會是尿床，起初都不以為意，直到某天他突然昏倒，送醫檢查才知罹患糖尿病。

護理師陳麗華在節目《健康2.0》提到，一名38歲左右的病患晚上睡覺時，都會出現嚴重盜汗問題，睡醒後床單溼一片，因此他出門前一定都要洗澡，床單幾乎2、3天就須換新，以前以為是尿床，之後才發現是流汗，時間久了不以為意，某天他與同事出差外宿，起床去盥洗時，同事一看到他的床單嚇傻，誤以為他尿床，讓患者相當尷尬，急忙解釋是盜汗。

患者隨後去洗澡，豈料洗到一半沒聲音，過一陣子同事驚覺不太對勁，進到浴室查看後，才發現他竟然昏倒，趕緊送往醫院急救，檢查後才發現，患者患有糖尿病，患病時間約2、3年，由於低血糖造成他昏倒，所幸同事及時發現，才沒有釀成悲劇。

外科醫師江坤俊說明，糖尿病患者有時會有狂冒汗的問題，因為糖尿病會造成神經病變，不只感覺神經受影響，就連自主交感神經都可能有問題，因為流汗由交感神經系統所控制，當神經發生病變時，流汗就可能會不受控，出現亂流的狀況。