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民進黨桃園市長參選人林智堅論文門涉及中華大學部分，林智堅競選辦公室發言人黃韋鈞表示，8日已將論文書面說明資料送達中華大學學倫會，今天到校說明參與竹科管理局研究案的內容，期盼學倫會會能依公正、公平的原則，證明他的清白。

黃韋鈞說，林智堅8日已將論文書面說明資料送達中華大學學倫會，並依中華大學學倫會的通知時間，今天到校說明他參與科管局硏究案的內容，以及在老師們指導下進行硏究並撰寫論文，沒有抄襲。黃韋鈞表示，林智堅尊重中華大學學倫會對此案的處理，期盼學倫會能依公正、公平的原則，證明他的清白。