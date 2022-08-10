民進黨主席蔡英文。（黃世麒攝）

民進黨今中執會，由中國事務部主任吳峻鋕以「中共對台認知作戰的觀察與分析」為題專案報告；身兼黨主席的蔡英文總統聽取報告後裁示，認知作戰確實是中國認為成本較低、效率可能較大的作戰的方式；資訊戰與認知作戰是台灣生存最大的挑戰，中國對於台灣的侵擾不會只有兩三天就結束，「我們絕對不能習慣，必須警覺對抗」。

黨發言人謝子涵會後轉述蔡英文指出，讓支持者跟黨員，以及社會大眾都可以正確認知到台灣現在所處的處境，這是作為執政黨的一份子應該要善盡的責任。

她說，認知作戰確實是中國認為成本較低、效率可能較大的作戰的方式，因為台灣是民主的社會，對於刻意散播不實假訊息的情況，必須要靠眾人的意志一起對抗，民主社會消息的流竄快速，特別需要在第一時間相互的提醒，所以，希望中央黨部在假訊息的澄清與示警，都要做到即時，讓黨公職、幹部都能在很快獲得清楚的訊息，來對支持者做說明。

她指出，資訊戰與認知作戰是台灣生存最大的挑戰，中國對於台灣的侵擾不會只有兩三天就結束，「我們絕對不能習慣，必須警覺對抗，我們必須不斷強化抵擋認知作戰的能力」，尤其進入到選戰期間，對岸的攻擊力道也會越來越強，所以要請各位黨公職，務必告訴民眾是非真相。

她表示，民進黨必須深入社會每個角落，向民眾傳遞正確的訊息，讓社會養成集體的韌性，共同打贏這場認知作戰的戰役。