近日訂單陸續進來，憨兒們精神百倍，每個人聚精會神做好自己的工作，圖為憨兒接受老師指導在月餅上抹蛋液。（林雅惠攝）

中秋節即將到來，喜憨兒基金會因受到疫情影響，今年中秋訂單進單緩慢，讓不少憨兒苦惱沒工作做，基金會昨天邀請藝人王子邱勝翊南下高雄宣傳，呼籲民眾多支持購買，也釋出8月25日前訂購85折的優惠，消息曝光後，基金會各門市來電訂購明顯增加，截至今日已近3萬盒，而每年送愛到部落月餅禮盒募集活動，今年預計發放近4萬名部落學童，盼各界發揮愛心，踴躍認購。

每年中秋節的商品銷售，是身障機構全年度開支最重要的收入來源，喜憨兒基金會今年仍受到疫情衝擊，中秋禮盒銷售進度緩慢，進單量相較去年同時減少一半，不僅憨兒面臨減少工作，基金會整體營收也受到波及。

為了解除憨兒工作減少的窘境及讓機構順利營運，喜憨兒基金會昨天邀請藝人王子邱勝翊到高雄跟憨兒互動體驗工作，同時宣傳促銷憨兒中秋禮盒，基金會也給予民眾8月25日前訂購85折的促銷方案，近日來，基金會各門市就接獲來自各界訂單，截止今日，已累計近3萬盒的中秋禮盒訂單。

喜憨兒基金會表示，近日接獲的訂單有樹德科大公共事務處，選定300盒喜憨兒「純真時光」中秋禮盒，以實際行動支持憨兒，另有一軍方單位，原只要300盒也追加快1000盒，某知名婦產科醫院訂購500盒捐贈部落學童，善心人士蔡姓姊妹邀約親友訂購50盒，各界湧進訂單，讓基金會稍微放心了些。

喜憨兒基金會表示，中秋禮盒訂單不多時，憨兒們士氣低落，但仍打起精神工作，跟著師傅先把餅乾的半成品麵團做起來冷凍，等接獲訂單時再烘烤；門市憨兒則是趁空閒練習如何介紹月餅，待客人上門時派上用場，還有一些憨兒跟著老師到市政府局處發送禮盒DM，希望能接到訂單。

近日訂單陸續進來，憨兒們精神百倍，揉餅皮的開始揉，包餡料較難就交給師傅，負責刷蛋液的憨兒也聚精會神深怕漏掉一顆，工作孜孜不倦，有些憨兒甚至跟媽媽報備晚一點回家，因為要把月餅包完再下班，憨兒說，雖然辛苦但很有成就感且可增加收入，總算可以安心繼續工作。

喜憨兒基金會表示，為了幫助憨兒自立有工作，每年也舉辦送愛到部落月餅禮盒募集活動，送給部落及偏鄉兒童有月餅過節。今年預計為宜蘭縣、新竹縣、台中市、彰化縣、南投縣、高雄市以及屏東縣約3萬9877位學童，募集月餅禮盒，希望各界愛心人士踴躍認購。