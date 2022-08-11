許多網路賣家看中複製車牌需求量大，在知名網路賣場上標榜「客製化、高仿真」，價格從數百元的塑膠、壓克力材質，到破萬元的高仿真材質可任君選擇，但也成為不肖之徒的犯罪利器，甚至造成無辜民眾坐收「烏龍罰單」的擾民事件。

本刊調查，目前坊間許多複製車牌乍看之下仿真度相當高，不過細看字型跟材質仍有差異，可能會被警方攔下盤查，因此也有人將腦筋動到做工精緻的「修復車牌」頭上，想利用修復方式仿製別人的車牌，但多數汽車美容業者都知道那是違法行為而不願接單處理，但偽造車牌情形仍時有所聞，造成監理單位、警方及民眾的困擾。

一名網友花6位數標得數字「9999」車牌，卻收到莫名超速罰單和公共危險罪的傳票，甚至連etag也被連續扣款，原來是車牌遭人偽造。(圖／翻攝自臉書「爆料公社」)

交通部公路總局高雄區監理所副所長林弘慎指出，民眾若收到烏龍罰單或是收到莫名eTag扣款，懷疑車牌被偽造、冒用，建議受害民眾先向警方報案，以杜絕偽造號牌繼續在道路上行駛，並向監理機關辦理「遺損換牌」；有關罰單及eTag扣款可分別向管轄交通事件裁決中心及交通部高速公路局申訴。

他說，常見偽造車牌有3種方式，包含假的壓克力材質車牌、以黏貼或油漆塗改加工成其他號碼，以及車牌號碼為尚未編排之號碼，如F、G、Y、Z開頭等車牌。針對網路製作販售高仿真車牌，因監理機關無調查權，若接獲民眾檢舉將會移請警察機關偵辦。.

監理單位指出仿造車牌可能觸犯刑法「行使偽造特種公文書罪」，最重可處有期徒刑1年。(圖／高雄區監理所提供)

林弘慎也提醒，車輛牌照被註銷在尚未領牌前，如繼續行駛公共道路上被查獲一樣是違法行為，將按道路交通管理處罰條例第12條規定，處汽車所有人3600至1萬800元罰款並禁止其行駛，牌照當場扣繳，另外還需補繳自註銷牌照日至查獲日應納的汽車燃料費，及依使用牌照稅法第28條規定，牌照稅並處以應稅額2倍以下罰鍰，民眾不可心存僥倖。

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