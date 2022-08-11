嘉義縣民雄鄉大崎村大丘園附近一處連棟鐵皮工廠昨（10日）晚間11時許，因不明原因起火燃燒，內有石化工業設施，導致現場火勢迅速延燒，3間廠房立刻陷入火海，還一度在往第4棟廠房竄燒，根據目擊者表示，現場還有傳出爆炸聲響，嘉義縣消防局獲報後，立刻出動14個消防分隊前往灌救，幸好並未發現人員受困，大火則在2個多個小時後獲得控制，目前消防局正釐清起火原因。

根據消防局調查，該棟鐵皮工廠昨天深夜發生大火後，消防局立即派出三和分、中埔、嘉太、大林、大美、太保、新港、民雄、水上、溪口、祥和、竹崎、第二大隊,雙福等14個消防分隊前往灌救，廠房內放置物品包括烤漆粉、飲料、鋁粉加工製品、氣體鋼瓶等易燃物品，現場火勢衝天，濃煙及火舌不斷從廠內竄出。

消防隊員利用17輛消防車及34，在廠房四周佈起水線射水，經過2個小時才順利將火勢控制，幸好並未造成人員傷亡，詳細起火原因有待調查釐清。