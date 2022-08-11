一位教官分享學校靈異故事，一位擔任衛生糾察的女學生去地下2樓的廁所評分，卻在鏡子裡看到奇怪人影，回頭找卻什麼都沒有，接著就開始聽到微弱的哭聲，女學生跟他回報後，他擔心是有失戀的女學生躲在地下2樓哭，因此帶著另一位教官下去巡邏，結果什麼都沒找到，且抵達那個廁所後，軍服上本應牢牢扣著的名牌竟然爆裂彈射到地上，似乎是在警告他不要進去，離奇巧合讓2人嚇到趕緊撤退。

一名男網友在臉書社團《靈異公社》上分享，他在學校裡擔任教官，某天中午在學務處吃便當，突然有位女同學哭著衝進辦公室說，以後不要再當衛生糾察了，本來以為女同學是被學長姊欺負，沒想到對方卻說疑似在某棟樓撞鬼。

男網友表示，女同學哭著說，她到XX樓的B2廁所評分，洗完手站在鏡子前整理服裝儀容，突然從鏡中看到有人從她身後經過，把她嚇得不輕，立刻回頭找人，但卻沒有看到任何人，緊接著就開始聽到一陣陣微弱的女孩哭泣聲。

男網友聽了安慰說，也許是哪一個失戀的女學生躲在那邊哭泣，不用聯想太多，但也承諾會找人更換她需要評分的區域，便將女學生送回教室了。不過，他也擔心萬一真的有感情受挫的女同學躲在地下室裡面，便找來另一位教官一起下去巡邏。

男網友指出，另一個教官聽完整件事情之後說「學長！那棟樓真的怪怪的，之前夜間值班的時候，他也有去巡邏過，但那個電梯不管怎麼按，都只會在B2開啟！」讓他差點嚇到漏尿。後來兩人開始尋找女同學口中的B2廁所，沿途邊喊著「有人嗎？快出來喔！」結果到了該廁所前面，他左腳準備踏入廁所的時候，軍服上的兵籍名牌突然發出微弱的金屬爆裂聲，然後彈射到一步之遙的地上。

靈異的狀況讓男網友嚇了一大跳，因為軍服上的小配件都有用內扣牢牢扣住，而名牌的內扣有2個，雖然也有可能自行掉落，但不太可能二個內扣同時掉，且還讓名牌直接彈射出去。當下他覺得有點毛毛的，也許是有什麼不可知的力量想阻止他們進去，既然對方都已經如此暗示，他與另名教官便決定不再探究，一起搭電梯回辦公室。