REINZ(紐西蘭房地產協會)11日表示，當地7月一般房屋價格下滑，房地產中價(median price)也是2011年以來首度下滑。

根據REINZ最新數據，7月經季節性調整後的當地房價中位數，月減2.8%，同時也年減1.6%。至於尚未調整過的房地產中價，則年減1.8%。REINZ表示，房地產售價中位數有逐年下滑趨勢，但對許多民眾來說，要負擔多少房貸才是比較大的問題。

至2021年11月為止，回溯過去兩年期間，紐西蘭房價大漲至少40%以上。不過，信用貸款門檻變高、房屋供給量增加，以及利率上漲等，都是讓紐西蘭房價不漲反跌的原因。

紐西蘭國營金融機構Kiwibank認為，當地7月房地產中價11年以來第1次走跌，感覺是蠻訝異的，不過，現在房屋價格回檔，也只是回到2021年5月的價位而已。因為貸款不易取得，加上民眾信心不足下，紐西蘭房價還是有下滑空間。

專家學者指出，從2021年10就開始升息的紐西蘭央行，現在要決定政策利率時，不能只想著要如何壓抑大漲的通膨，同時也需要把房價下跌因素考慮進去。

其實，紐西蘭央行早已示警，曾提醒民眾需留意當地房價不會一直上漲，當時也曾預估，房價可能會從2021年11月最高點下修約15%。另外，ANZ銀行也指出，不論景氣前景如何，房市交易一定是從以前的熱，變到現在的冷。

房地產中價，簡單來說就是特定區域在一定時間點內，所有交易的房價從價位低依序排到高，居於中間位置的就是中位數房價。同時，也代表大多數民眾所能負擔的價位，相對較為客觀。