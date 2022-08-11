為了年底的九合一選舉，國民黨新竹市長參選人林耕仁近日積極懇託拜票，但卻說自己不用「走入群眾」。他解釋，因為擔任議員的24年來，他每天都跟民眾站在一起，鄉親就是他的朋友，讓新竹變得更好，就是他與朋友的共識與期盼！

林耕仁昨（10）日在臉書表示，在新竹市議員鍾淑英、段孝芳，議員候選人張文興、陳清智等人的陪同下，一行人徒步行走新竹東區建功里、中正台周邊，向市民朋友們懇託拜票，儘管太陽很熱情，把團隊同仁曬的汗流浹背，但大家還是眼神堅定的向前行，與他一起走遍大街小巷，握遍每位民眾的手，展現團結為民服務的決心。

「隨著年底選舉到來，我會把握每一天與市民接觸的機會，了解城市與民眾的需要！」林耕仁指出，擔任議員的24年來，他每天都與民眾站在一起，因此不用特地「走入人群」。

林耕仁說，新竹是他的家鄉，鄉親們是他的朋友，讓家鄉變得更好，是他與鄉親朋友的共識與期盼，他會與所有新竹市民一起實現。