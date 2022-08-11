侯友宜今至板橋區主持行動治理座談會。（王揚傑攝）

侯友宜今至板橋區主持行動治理座談會。（王揚傑攝）

新北市長侯友宜近月來巡迴新北市29個行政區，辦理33場行動治理座談會，今（11）日來到最後一站板橋區，上午的會議中里長關注汙水接管與停車問題，侯友宜強調，座談會目的在解決區公所沒能解決的問題，由市府出面協調解決，但區公所站在第一線，不是等市長行動治理才來解決，平常就把大小事做好才是最重要。

會中僑中里長李旻樺對浮洲地區汙水接管進度提問，水利局回覆，北浮洲部分區域須配合區段徵收進行汙水施工，目前評估可施作部分已納入「板橋地區汙水下水道系統第三期工程第一標」進行設計，今年8月5日已函報內政部營建署，待核定及經費到位後，即可辦理招標及施工。

另有里長質疑警方深夜還在開紅線違停罰單，侯友宜親自回應，他上任市長時就說過，警察局和交通局可視情況調整，夜間若該路段停車位不足，又不會影響交通，晚上10點後紅線不開單，甚至可立牌告示，給民眾方便，但前提是不影響消防及交通安全。

侯友宜表示，走訪各區聽取基層民意，小從燈亮路平水溝通，大至都更重劃、三環六線、泰山塭仔圳開發、五股垃圾山整治等，面對廣大市民，首要任務就是解決問題、滿足民眾需求，除要求每場座談前事先彙整各里的議題，並透過會勘、案件列管與成立專案等方式，盡力滿足市民需求。

民政局長柯慶忠表示，侯市長上任以來共辦理170場行動治理，總計提出2679提案，解決2367案，達成率逾8成，市府也經由里長的提案，發掘尚未察覺的市政問題或政策未斟酌的部分，未來將持續整合中央、市府各局處、民意代表及里長的建議，共同建構政策方案與計畫。