產、官、學合作在台大雲林校區開辦半導體免費學程，打造雲林封測產業。（張朝欣攝）

經濟部工業局與台大工學院合作，規畫「半導體封測產業基礎人才培訓潛力學程」，11日在台大雲林虎尾校區舉辦說明會，針對封測大廠矽品將進駐雲林，集結台大、虎科大的電子、光電10餘名專家開辦半導體免費學程，對象為雲林縣高工職、科大學生，藉此往下扎根，發展雲林封測產業。

封測大廠「矽品精密工業」將在中部科學園區雲林縣虎尾園區興建新廠，第1期工程今年第4季動工，預計2024年竣工生產，雲林縣長參選人、立委劉建國因應未來雲林發展半導體產業，邀集經濟部工業局、台大工學院等單位規畫「半導體封測產業基礎人才培訓潛力學程」。

經濟部次長林全能表示，半導體封測產業鏈結雲林在地技職學校，可以培養業界需要的人才，雲林是綠能產業重要的供應地，這是支持半導體產業持續發展的重要力量，因為半導體產業要在國際上發展，一定要有綠能的支持。

林全能說，台灣半導體產值去年突破4.1兆，未來很快可突破5兆，人才的培育是非常重要的，因此必須先布局，配合台大工學院、虎尾科大的協助，鏈結雲林在地技職學校，培育雲林半導體相關人才，經濟部會與台大持續合作，永續半導體產業的推動。

劉建國說，育才與留才是雲林縣刻不容緩的重點工作，因此「半導體封測產業基礎人才培訓潛力學程」，是相當有必要的。雲林是農業首都，要從精緻農業持續發展智慧科技農業，有賴半導體等先進科技產業的進駐與協助，此次學程對於雲林未來的發展，將有非常大的幫助。

劉建國指出，歡迎雲林高工職、科大學生報名參加學程，授課時間為8月15至26日，60小時精華課程完全免費，結訓後將媒合至矽品彰化二林廠就業，未來矽品虎尾廠營運後，也有機會調回雲林家鄉工作。