為了配合即將開學的季節，CASETiFY即日（11日）起至16日限時推出「Back To School 開學季 」優惠，凡於CASETiFY 台灣官方網站購買指定產品，1件即享9折、2件或以上最高可享8折優惠，更可於站上選購多元的客製化及印花設計電子配件，像日前全新推出內襯採用100%環保聚酯纖維製成的筆記型電腦保護套，就提供曜石黑、薰衣草紫兩色選擇，可挑選喜愛的風格印花或自由顏色混搭、字體和排版，更採用厚度5mm抗衝擊力的橡膠海綿物料，帶筆電出門上學也不怕刮傷。

CASETiFY 與毛小孩界滑板男孩「Skater JOHN」合作推出藝術家系列電子配件，今年8月每售出一個「Pawfect Love 可愛毛小孩系列」電子配件，CASETiFY即將向國際愛護動物基金會 （IFAW）捐贈5美元。（CASETiFY提供）

還有近期全新與台灣插畫家「低級失誤」合作，透過他筆下粉紅色的浪漫氛圍，點亮平凡的日常生活，以及不可錯過毛小孩界滑板男孩「Skater JOHN」藝術家系列 ，以簡約線條展現美式街頭風，今年8月每售出一個「Pawfect Love 可愛毛小孩系列」電子配件，CASETiFY即將向國際愛護動物基金會 （IFAW）捐贈5美元，一同關懷動物。