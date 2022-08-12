拜登、川普2024年都打算角逐白宮寶座 美選民好為難

儘管有關美國總統拜登心智和健康的傳聞不斷，但他正準備爭取連任。

據路透等外媒報導，好幾名幕僚和盟友透露，拜登正準備計畫，好在11月的國會期中選舉後展開競選連任活動，2024年可能再和前總統川普對決。

最近回到白宮任職的拜登長期幕僚鄧恩（Anita Dunn）透露，拜登已經說，他打算競選連任，而大家應該相信他說的話。

儘管民調顯示，多數民主黨員想要推舉比這位79歲白宮主人年輕的總統候選人，但拜登競選連任的決心卻日益堅定。據接近拜登的人士透露，由於最近在立法，經濟和外交政策上的勝利，他大獲鼓舞，承諾將再戰2024，以阻止川普重返橢圓形辦公室。

曾數度成功預測美國總統大選各州選情的538（FiveThirtyEight）統計網民調分析顯示，拜登的支持率大約只有40%。而3名國會民主黨人最近建議拜登，讓路給較年輕的接班人，甚至還有一些人則擺明拒絕支持他連任。