為對抗居高不下通膨，阿根廷央行11日一舉調升基準利率950個基點，從先前的60％拉高到69.5％，這是該央行繼兩周前調高利率800個基點後又一次升息舉動。

該央行發布聲明指出，這項決定將有助於降低到年底的通膨預期與強化金融與匯率穩定性。

根據最新數據顯示，阿根廷7月物價增加7.4％，不僅超出市場預期，也讓年通膨率飆高到71％的20年新高。

至於墨西哥央行也在同一天調高基準利率3碼到8.5％，為2008年最高水準。上月該國通膨年增8.15％，也創2000年12月來最高。