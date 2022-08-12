消息人士透露，南韓記憶體晶片大廠SK海力士（SK Hynix）將選在美國興建一座先進的晶片封裝廠，預計將於明年第一季動工，在中國大舉投資該蓬勃發展的產業之際，為提升美國競爭力助一臂之力。

消息人士表示，這座工廠的投資規模估將達到數十億美元，預計在2025年～2026年投入量產，並創造約1,000個工作機會。這座工廠可能座落在一所培育工程人才的大學附近。

SK集團上個月宣布將在美國興建一座新工廠，這是該南韓第二大企業集團準備砸下220億美元在美國投資半導體、綠能與生物科學之計畫的一部分。

消息人士表示，這座先進的封裝廠將負責把SK海力士自家的記憶體晶片與其他美國公司設計用於機器學習和人工智慧應用的邏輯晶片進行封裝。

在給路透社的聲明中，SK海力士未提供與該廠相關的具體細節，僅表示在最近宣布的投資方案中，「將斥資150億美元用於先進封裝與其他半導體相關研發，但細節尚未敲定」。

在SK海力士選在美國打造尖端封裝廠的消息曝光之前，美國總統拜登日前才剛簽署了晶片法案，為在美國的晶片製造與技術研發提供520億美元補貼，以及為晶片廠提供價值約240億美元的投資稅負抵免。消息人士表示，研發設施與晶片封裝廠都符合取得美國聯邦政府資金的資格。