台中市警一分局警備隊長黃文輝，今天上午被發現倒臥在分局停車場，經送醫不治，黃今年55歲，有鼻咽癌病史，前陣子曾請病假休養2個月，身體一度好轉才返崗位工作，沒想到，今天竟傳出憾事，警方已派員撫慰家屬及協助治喪。

黃文輝1967年生，中央警察大學66期，曾任石岡分駐所所長、豐東派出所長、豐原分局警備隊長，今年2月間調至第一警分局擔任警備隊長。第一分局員警今上午7時20分發現他倒臥分局後方停車場，立即通知119，經緊急送醫救治不治。

第一警分局表示，黃在8月11日22至24時擔服備勤勤務，勤畢於宿舍休息，警方調閱現場監視器影像追查，初步排除外力介入狀況，已派員撫慰家屬及協助治喪。據了解，黃今天上午從宿舍走到辦公室途中，一度身體不適坐在樓梯休息，同事發現趨前關心詢問是否需要幫忙，黃回應不用，但他起身走路不久，就倒地不起。

警方指出，黃在前陣子曾請病假休養2個月，身體一度好轉才返回崗位上班，曾建議他考慮轉調內勤或其他職務，沒想到今天傳出憾事。

警分局並提醒同仁，警察工作高壓繁重且作息不固定，平時要注意飲食及運動，並定期健康檢查，不要讓再發生憾事。