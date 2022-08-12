近日連續高溫，就連在河裡的魚也受不了，台北市環保局昨下午獲報，表示基隆河大佳河濱公園一帶出現死亡魚群，經派員至現場查察瞭解狀況，研判為連日高溫、水中溶氧偏低所致，因此轉由台北市工務局出動2艘船隻、17位工作人力即刻打撈清除。

台北市環保局表示，昨日下午獲報基隆河大佳河濱公園一帶有大量死魚，立即派遣稽查人員沿岸巡查，未發現有污染偷排情形，現場檢測水溫達31.3度，溶氧3毫克／升、pH值7.45及重金屬快篩均屬正常，而死亡魚群為單一魚種－烏仔魚，魚體外觀正常，惟有口部張大缺氧狀態。

經查8日至10日，北市連續發布高溫熱浪預警，基隆河自動連續監測水質溶氧最低小於1毫克／升，研判此次死魚事件為連日高溫、水中溶氧偏低所致。環保局表示，近期包括新北市汐止基隆河、桃園市中壢老街溪、臺中市梧棲大排及高雄市前鎮河等地區，也陸續傳有因為高溫、水中溶氧不足，導致魚群死亡事件。

工務局水利工程處動員2艘船隻、17位工作人力即刻打撈清除，環保局亦動員21名清潔隊人力協助撿拾岸際魚體。工務局也持續加派應變人力與機具，共計動員8艘船隻及逾70名人力，全力加強沿線清理巡檢作業，儘速恢復基隆河水域環境。