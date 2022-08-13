近日台人受騙前往柬埔寨事件頻傳，高雄市有一對夫妻得知女兒要隨同經濟狀況不佳的男友赴柬埔寨旅遊，警立刻前往該對情侶住處了解狀況，男方還堅稱是受網友邀約前往做生意急參觀基礎建設，女方則是堅持要去免費旅遊，女方父母苦勸無效，一度淚求說「去到那會沒命」，最後只好求助三民二分局警方即時勸阻，成功打消該對情侶出國念頭。

高雄市三民二分局12日獲報，轄內一對夫妻得知女兒要隨同男友赴柬埔寨旅遊，三民二分局指出，26歲的王女與34歲鄭姓男友原本預計下週一同飛往柬埔寨，鄭男表示受網友邀約至柬埔寨做生意及參觀基礎建設，而其女友是跟隨鄭男一邊參訪一邊旅遊，預計將去2週至1個月。

鄭男稱前往柬埔寨的機票為不知名網友代訂，到當地會有朋友接待。（翻攝/葉庭欣）

由於鄭男經濟狀況不穩定，不但沒有購買機票的能力，竟還能帶女友出國旅遊？經警方追問才發現原來是不知名網友代訂機票，並指稱「到了柬埔寨就會有當地朋友接待」。

警方表示與人蛇集團套路一模一樣，隨即攔阻，並出示近期國人遭詐術被騙至柬埔寨遭凌虐之網路相片及新聞資料，此對情侶才恍然大悟，打消出國念頭，並跟父母答應不會去柬埔寨。王氏父母對警方積極介入攔阻女兒出境甚表感謝，防止被詐騙險惡，王女更感激的道：「警察比我爸媽還擔心我！」，謝謝三民二警察的關心。