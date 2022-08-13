台中市張姓男子因妻子生前債務找該資產公司理論，當場咒罵對方遭提告，台中地院一審依公然侮辱罪判張男拘役30日。但台中高分院卻認，張妻簽訂極為苛刻契約條款，年利息恐高達72.5％，張罵「吸血」、「掛羊頭賣狗肉」非毫無根據謾罵；另「生兒子會沒屁眼」較傾向不滿的詛咒，改判張男無罪，全案確定。

判決書指出，罹患嚴重精神疾病的張妻，2019年5月向資產公司借款約400萬元，每月年利息36％，如有遲延，尚須另外支付36.5％利息，實際年利息恐高達72.5％，若還不出錢，張妻名下市價1300至1500萬元的房子需腰斬賤賣，顯然資產公司利用張妻一時經濟惡劣，對她進行「毫無人性的經濟剝奪」。

張男在妻死亡後，因對債務有疑慮找資產公司理論，並咒罵對方「吸血」、「掛羊頭賣狗肉」以及「生兒子會沒屁眼」等語，台中地院一審依公然侮辱罪判處張男拘役30日，可易科罰金3萬元，張男上訴二審。

二審認為，張妻簽訂極為苛刻契約條款，張男「吸血」、「掛羊頭賣狗肉」，並非毫無根據謾罵，在言論自由保障範圍內，無構成侮辱餘地。另「生兒子會沒屁眼」因不涉及任何具體事實指摘或辱罵，較傾向不滿的詛咒，撤銷一審，改判張男無罪。