民眾遭假求職詐騙、被誘拐至柬埔寨的案件層出不窮，引發社會各界關注，刑事局國際科追查幕後人口販運集團，將新北市一對情侶檔拘提到案，發現兩嫌提供一條龍式的離境手續，初估兩個月來已誘騙100多人至柬埔寨，不法獲利逾200萬元。

刑事局國際科日前接獲情資，發現綽號「丹哥」的45歲蔡姓男子與詐騙集團合作，7月24日要送多名被害人至桃園機場搭機前往柬埔寨，立即報請桃園地檢署指揮偵辦，與台北市刑大組成專案小組，在當日趕抵桃園機場報到櫃檯，及時攔阻4名欲出國民眾，逮捕負責接送的蔡男，事後再到新北市新店區逮捕詹姓女友到案。7月27日在機場又攔阻到被該詐團招募的3名民眾。

警方調查，被騙的7人大部分皆無任何專長，到柬埔寨後會至哪間公司、從事甚麼工作都不清楚，都是由蔡、詹兩嫌提供「一條龍」離境服務，先安排車輛由居住地接送至北市完成辦領護照後，協助偽造施打3劑疫苗小黃卡，出國前還提供住宿、發生活費，再統一載送至機場離境。兩嫌遭送辦後法院裁准羈押禁見。

警政署在7月26日全面列管人口販運為特殊重大刑案，並在8月11日起通令全國各分局、派出所對4000多名出境留在柬埔寨的國人進行訪查，關懷提問其家屬親人在柬埔寨的安全，有任何人身安全的狀況立即報案。