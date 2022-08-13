台南市六信高中高中橄欖球隊於13日慶祝建隊60周年隊慶，該隊由洪清熙老師創隊自今已經一甲子，許多旅居各地的校友特別返校慶祝，尤其在球隊隊慶前再獲一項全國冠軍，可說是給自己最佳的生日禮物；上午慶祝會中，六信高中橄欖球校友會對於這些年來一直贊助及照顧球隊的黃四山主委、黃明山主委、杜元坤院長、林茂宏老師、林兆正老師、洪清熙老師(師母代表)、蘇永發老師(師母代表)及葉俊伻老師(師母代表)致贈感謝匾額外，還精心製作了一部洪清熙老師的紀念影片和現場的校友回顧過去精彩的每一個片刻。下午也於永華橄欖球場舉辦老中青三代校友球敘分組對抗活動，不僅讓畢業的校友們重拾六信紅黑衫軍橄欖球魂，也讓一同參與盛會的親屬們了解到原來六信橄欖球隊的歷史是如此輝煌、榮耀。

六信橄欖球隊在本月份參加中華民國橄欖球協會辦理之潛力選手暨亞青代表隊選手選拔賽，在1日的決賽中以24比21力克新北市竹圍高中，勇奪111年U18潛力選手選拔暨亞洲青年7人制橄欖球錦標賽代表隊選拔冠軍，黃偉哲市長除了在第一時間給予祝賀外，並與體育局長陳良乾表達感謝學校及教練、選手的付出，尤其校友們大力相挺，球隊獲得冠軍後將繼續訓練，黃市長期許球員在11月份前往尼泊爾，與亞洲各國選手競技，展現我國橄欖球堅強的實力。

台南市今年七月一日甫成立體育局，首任局長陳良乾即是六信橄欖球隊所培養的好手，6、70年代曾為台南市在區運會16連霸立下豐碩的功績，陳良乾局長表示，六信高中以招收台南在地子弟為目標，更與鄰近大成國中、後甲國中及安南國中保持密切互動，期許透過平日訓練，新血招募，持續紮根橄欖球運動，並於寒假期間與韓國白新高中共同訓練，提升競技實力積極培育優秀選手，抱持永不放棄的精神，不畏懼環境劣勢不間斷訓練，才能與國內橄欖球強勁隊伍相互抗衡過關斬將，奪下冠軍頭銜，陳局長並以身為六信高中橄欖球隊隊員為榮。

擔任教練的郭山本、陳奕仁及江信弘各司其職，對於選手培訓不遺餘力，都能秉持創隊精神領袖洪清熙教師的教誨，長年陪伴球隊選手一同成長，雖然球隊曾因為招生不易即資源短缺面臨解散，但教練都能克服困難勇敢度過難關。今年陳良乾局長號召校友及義大醫院杜元坤院長的經費贊助下，球隊才能快速重振旗鼓締造佳績，並重返榮耀。

台南市橄欖球隊具有非常優良傳統，主力選手多數出自六信培育，六信校友曾在65-80年間代表台南市參加區運會獲得16連霸，今年體育局配合球隊重整聘請日籍體能教練SATO協助訓練，接下來112年將由台南市承辦全國運動會，市府將持續投入選手培訓及照顧，期望壯大台南各項競技體育實力，俾便台南市橄欖運動風華再現，為112全運會再譜歷史新頁。