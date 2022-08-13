台東市三角公園感染褐根病的老榕樹原已奄奄一息 ，經民間自掏腰包發起搶救，專家採取樹頭切除、吊點滴方式搶救，被形容為「空中樹」， 經過1年的救治後，葉子變茂盛，恢復生機，專家表示，這棵榕樹已經復元逾6成，預估明年會達到9成。

台東市三角公園內有3棵榕樹，前年死掉1棵了，剩下2棵中最大、最茂盛的1棵，2年前感染褐根病，不再冒出新芽，並且葉子枯黃掉落，相關單位有意砍除，但台東市建築師黃斯聖四處請命，終於保留了這棵老榕樹，他自掏腰包並展開募款搶救，行政院林試所、林務局等單位也合力搶救。

原已奄奄一息的榕樹，經 樹醫師動外科手術截肢，挖掉被感染的樹頭和樹幹，整棵樹用支架撐住，就像一棵漂浮天空的樹，台東市民叫它為神奇的空中樹，許多學校也帶學生到此生命教育，感受大家搶救老樹的意義。

經過1年多的照護，最近老榕樹的葉子變茂盛，且深綠色，生機盎然。農委會林試所種樹諮詢專家陳正豐前幾天到台東，特別去關心這棵樹，發已經元復逾6成，預估明年會達到9成，他說，老榕樹的樹根已長出且深入泥土，但還很細，要等樹根長粗後才算成功。

搶救榕樹的黃斯聖說，三角公園是台東很重要地標，園內老榕樹，因染褐根病有關單位原本要移除，為了幫這塊土地保留一些記憶，便決定自掏腰包搶救老樹。

立委劉櫂豪表示，老榕樹矗立在公園已超過60年，承載了無數台東人的故事。感謝黃斯聖建築師事務所團隊，看見這棵老樹的珍貴性，並為拯救老樹四處奔波，讓更多人關心這項議題。