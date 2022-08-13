21歲男開車暴衝人行道撞死騎士 監視器「恐怖翻覆」畫面曝（取自記者爆料網）

21歲男開車暴衝人行道撞死騎士 監視器「恐怖翻覆」畫面曝

北市文山區羅斯福路六段今（13）發生嚴重死亡車禍，1名21歲翁姓男子突開車失控撞向路邊，造成在路口等紅燈的轎車、機車全撞成一團，1名機車騎士當場重傷不治；2段監視器影像曝光，只見轎車暴衝向人行道，車身360度翻轉一圈，將另輛車推到路中，畫面相當驚悚。

事發影片曝光，翁男駕駛的小客車突然衝向路邊人行道，接著整輛車翻倒，停在路旁一輛轎車被推到路中，不少停靠在路邊的機車騎士都被波及，其中1名騎士傷重不治，另一段騎樓監視器影像中，小客車衝向路邊後幾乎翻了360度，其他車輛則撞成一團。

羅斯福路六段今（13）發生嚴重死亡車禍，1名21歲翁姓男子突開車失控撞向路邊，造成在路口等紅燈的轎車、機車全撞成一團，1名機車騎士重傷不治。（翻攝自記者爆料網）

整起事件發生在北市文山區羅斯福路六段，今（13日）上午1名21歲翁姓男子駕駛自小客車突然失控，直接撞上路旁人行道，過程中波及3部機車，造成2名騎士受傷，其中1人到院前已無呼吸心跳，送醫後搶救不治身亡，另外1人目前仍在醫院觀察現正持續搶救中。

警方初步調查，翁男上午10時15分左右，開車行經事發路段，車子突然失控，往人行道方向偏移，過程中撞倒3部在路邊停等紅燈的機車，2名騎士被掃中先後重傷，2名傷者分別送往萬芳醫院急救，但其中1人傷勢嚴重，已無生命跡象，警方已調閱行車紀錄器及監視器，另對翁男進行酒測，進一步釐清事發經過。