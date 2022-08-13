台中1名男子日前到酒店消費，帶女子小芳（化名）出場，卻偷偷在養樂多內添加鎮定安眠劑，等到小芳昏昏欲睡才強壓欲性侵，沒想到他因不勝酒力、體力不佳而無法勃起，連續2次僅用下體摩擦對方後就作罷；法官勘驗監視器發現男子確實有偷偷下藥的行為，一審判刑5年，二審因已和解改判4年8月。

根據判決書，男子在107年11月前往台中某酒店消費，花錢將小芳帶出場3小時至住家大樓，他讓小芳在大廳等待，他上樓至住家一下，之後2人到附近超商買了白葡萄汁2瓶、養樂多4瓶回到大樓視聽室內，男子竟趁小芳不注意，將含有苯二氮平類鎮定安眠劑「Oxazepam」成分的藥劑摻入養樂多給對方喝下。

小芳喝下後出現頭暈、精神恍惚等狀態，遭到男子強壓試圖性侵，但男子因無法勃起而未得逞，小芳之後陷入昏睡，醒來後才趕緊用盡力氣聯繫經紀人，而男子再度嘗試性侵，仍因無法勃起而作罷，小芳離開後到家仍感到嗜睡，就醫後才驗出體內有鎮定安眠劑，決定報警提告，

男子辯稱當時有買3個「全場」，意即可以性交，雖然當時有用下體摩擦對方，但無意性交，且小芳離開時意識清醒，直到隔天傍晚才報警；法官認為監視器確實有拍到男子有轉身放藥的行為，且小芳當天並沒有收到錢，不可能同意性交易，一審依加重強制性交未遂罪判處5年，二審因達成和解改判4年8月。