不少人都有入住旅館後發現隔音不佳的慘痛經驗，一名女網友日前和室友出遊下榻台中，沒想到半夜隔壁傳來陣陣「炮聲」，讓她根本無法入睡，期間一度傳出不同女子的聲音，甚至還能聽到對話：「是大學生嗎？」讓原PO忍不住懷疑，隔壁是不是在拍攝成人影片。

原PO在「Dcard」發文表示，近日她和室友到台中旅遊，找了一間網路評價不差的住宿，唯一缺點就是隔音不佳，但她已經做好心理準備，晚上可能會聽到其他旅客聊天或是嬰兒的哭聲。

凌晨2點多時，隔壁突然傳來大量搬行李的聲音，原PO一行人瞬間放低音量，深怕會吵到對方，正當大夥逐漸進入夢鄉時，突然聽見疑似女子的「哭聲」，沒多久又開始有規律地敲擊牆壁，原PO判斷隔壁八成是在「為愛鼓掌」，但並沒有太放在心上。

讓人意外的是，後來又聽到隔壁的開門聲，這次疑似換了一個女生，「越叫越急促，越叫越大聲，還有疑似機器的聲音」，對此，原PO和室友們忍無可忍，決定播放「兒歌」反擊，對方也似乎因此休戰。

沒想到清晨5點多時，隔壁傳來更劇烈的呻吟聲，就算原PO戴上耳機仍蓋不過刺耳的聲響，「很誇張，真的超級誇張」，直到早上7點，隔壁又斷斷續續大戰了3回合，有一次只有30秒，崩潰的原PO就連聊天內容也聽得一清二楚：「什麼第一次啊，大學生嗎？未來志向之類的」，讓她懷疑隔壁可能在拍攝素人影片，但真相為何不得而知。

貼文曝光後，讓許多網友忍不住笑說，「放兒歌也太有創意了吧」、「下次建議放往生咒」、「兒歌是『世上只有媽媽好』嗎？」、「應該要播軍歌，男生直接軟掉」。