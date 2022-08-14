寶島職業男網好手曾俊欣持續在美網圈賽事奮戰，來到ATP千分大師賽系列的美國辛辛那提大師賽，曾俊欣單打從會外賽開始起步，首戰7比5、4比6、6比1力克來自西班牙的會外賽第4種子馬丁尼茲（Pedro Martinez），雖然是會外賽，曾俊欣仍很開心收下個人在ATP大師賽首勝。

曾俊欣賽後在IG限時動態分享在辛辛那提大師賽會外賽告捷的好消息，並打上「大師賽首勝」的英文，鼓舞自己再接再厲，下一場只要能通過第10種子、比利時選手高芬（David Goffin）這關，就能進入辛辛那提大師賽會內賽。

馬丁尼茲世界排名第53，比83的曾俊欣高，這也是曾俊欣進入職業賽後，第一次擊敗世界排名60名內的好手，儘管第二盤被對手追平盤數，決勝盤曾俊欣很快穩定心情，靠著連下5局為自己打出勝利希望，馬丁尼茲好不容易局數開胡後，下一局曾俊欣就在自己的發球局第1個賽末點就收下勝利。