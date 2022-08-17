小威廉絲的退休之旅來到辛辛那提第，可惜第一輪就落敗。（美聯社）

美國女網40歲名將小威廉絲（Serena Williams）發表退休宣言「畢業之旅」，這一站來到辛辛那提女網賽，不過結束的有點早，首輪4比6、0比6敗給去年美網球后、英國19歲小將拉杜卡努（Emma Raducanu）。

這是小威廉絲宣布職網生涯倒數之後的2連敗，上一站加拿大多倫多羅傑斯盃，她在第一輪贏得暌違430天的首勝後，透過雜誌專訪發表將揮別職網的宣言，隨後她不敵瑞士班西琪（Belinda Bencic），來到美國俄亥俄州辛辛那提附近的梅森，小威的告別之旅也提前結束。

賽後拉杜卡努說：「不敢相信我和小威廉絲在場上對抗，我想應該要夠幸運才能做到這件事。我們年紀差距有點大，職業生涯還能有交叉點，她又是我從小就看著比賽的球星前輩，能和她比賽是很不可思議的經驗。」

現場球迷在小威廉絲介紹進場時送上溫暖的歡呼，大部分球迷也是為了看小威職業生涯倒數的比賽進場，拉杜卡努表示：「觀眾們很有活力，整個場館幾乎都塞滿了，我知道大家都是要幫小威加油，我有心理準備了。」

不過小威似乎對自己的表現並不滿意，賽後並未受訪。